Rionero: scoperta compravendita loculi

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - La Polizia di Stato di Potenza, su disposizione della Procura della Repubblica, sta eseguendo alcuni provvedimenti cautelari emessi dal Gip del Tribunale di Potenza nei confronti di pubblici dipendenti del Comune di Rionero in Vulture, imprenditori e privati cittadini indagati per reati contro la P.A. e in particolare per l'illecita compravendita di loculi all'interno del locale cimitero. Ulteriori dettagli verranno resi noti dal Procuratore della Repubblica di Potenza Francesco Curcio nel corso di una conferenza stampa alle ore 12.30 in Procura.