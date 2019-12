S. Egidio presenta 'Michelin' per poveri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - Sono 891 i servizi elencati in 'Dove', la guida che la Comunità di Sant'Egidio dedica ai più poveri. Mense dove mangiare, dormitori per dormire ma anche informazioni utili per avere accesso alla residenza anagrafica, alla assistenza sanitaria, formazione professionale e lavoro, prestazioni assistenziali e pensionistiche. Oggi è stata presentata la 'Michelin' per i poveri che vivono nella città di Roma con tutte le indicazioni precise, indirizzi e telefoni, per trovare aiuto in caso di necessità, dal pasto alla doccia, dal letto alla visita medica, fino alle scuole di italiano. La guida, giunta alla trentesima edizione, è composta di 262 pagine ed è stampata in 10mila copie e sarà distribuita alle persone in difficoltà che vivono nella capitale. E' pubblicata anche in altre città italiane (Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova), altre città europee e a Buenos Aires.