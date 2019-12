Auto contro albero e muro tre morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VERONA, 7 DIC - Tre persone sono morte in un incidente stradale avvenuto a Bonavicina, nella bassa veronese. Dalle prime informazioni raccolte dai sanitari del 118 accorsi sul luogo, nella frazione di Pilastro, un'auto si è schiantata contro un albero finendo la sua corsa addosso ad un muro. La violenza dell'impatto non ha dato scampo al conducente e ai due passeggeri che sono morti sul colpo. Sono due sorelle e il fidanzato di una di loro le tre vittime. La dinamica dello schianto è in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri di Legnago, intervenuti sul posto assieme ai Vigili del fuoco, che hanno estratto dalla carcassa dell'auto i corpi delle tre giovani vittime, residenti a Ronco all'Adige (Verona). Secondo quanto si è appreso l'auto è sbandata uscendo da una curva e dopo avere colpito un albero si è schiantata contro un muro.