Germania: Forsa, Spd crolla all'11%

(ANSA) - BERLINO, 7 DIC - Hanno perso altri tre punti di consensi e sono crollati all'11% i socialdemocratici tedeschi, dopo la consultazione di base di sabato scorso, che ha visto sconfitto il vicecancelliere Olaf Scholz, e ha consegnato una nuova leadership al partito, confermata ieri al congresso. I dati del rilevamento non tengono però ancora conto del congresso di partito, in corso da ieri a Berlino, dove Norbert Walter-Borjans e Saskia Esken sono piaciuti ai delegati con i loro discorsi e sono stati eletti con risultati positivi. Stando ai dati del Forsa, l'Unione (Cdu-Csu) ha conquistato un punto e sarebbe al 28%, mentre seguono come secondo partito i Verdi, col 22%. L'ultradestra di Afd ottiene il 14% (un punto in più rispetto alla settimana precedente). Conquistano un punto anche Fdp e Linke, all'8.