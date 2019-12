Papa: cita De Sica ed elogia Neorealismo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 7 DIC - Il Papa elogia il cinema italiano del dopoguerra e lo definisce "una scuola di umanesimo". Incontrando i membri dell'Associazione cattolica Esercenti Cinema-Sale della Comunità, in occasione del 70° anniversario di fondazione, Francesco ha citato in particolare la pellicola "I bambini ci guardano" di Vittorio De Sica. "È un lavoro bello e ricco di significati", ha commentato. "Ma tutto il cinema del dopoguerra - ha aggiunto - è una scuola di umanesimo. Voi italiani avete fatto questo con i vostri grandi" autori "e non parlo per sentito dire perché da bambini i genitori ci portavano a vedere quei film". "Voi siete eredi di questa grande scuola di umanità che è il cinema del dopoguerra", ha ribadito il pontefice.