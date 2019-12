Rubano auto con bimbo a bordo, arrestati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PADOVA, 7 DIC - Rubano l'auto con dentro un bambino di 8 anni, lasciato dal padre per qualche secondo da solo, si scontrano con un'altra macchina e poi scappano a piedi lasciando il bambino illeso nell'autovettura. I carabinieri dopo una caccia all'uomo hanno arrestato i tre colpevoli. I fatti sono accaduti a Candiana (Padova) dove un 40enne aveva lasciato in auto, con il motore acceso, il figlio di 8 anni per svolgere una rapida commissione. I tre banditi sono scesi da un'altra auto e si sono messi al volante della macchina con il bambino dentro, il padre accortosi di tutto si è aggrappato alla portiera facendosi trascinare per qualche metro nel tentativo di fermarli. Il ladro a bordo dell'auto rubata si è però scontrato con quella di un complice. I tre sono fuggiti a piedi, ma i carabinieri li hanno trovati e arrestati per concorso in resistenza a pubblico ufficiale e furto. Il bimbo sta bene.