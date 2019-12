Sala ricorda vittime di piazza Fontana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 07 DIC - Nel giorno della consegna degli Ambrogini d'oro, le civiche benemerenze assegnate dal Comune ai cittadini che hanno reso lustro alla città, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha voluto "consegnare un ideale e solenne riconoscimento in più" alle vittime della strage di piazza Fontana e alle loro famiglie. Un omaggio ideale per ricordare davanti al teatro Dal Verme gremito di persone la strage di cui si celebrano i 50 anni il 12 dicembre, in cui persero la vita 17 persone. "Proprio perché il futuro si costruisce sulle fondamenta della storia, oggi non posso che consegnare un ideale e solenne riconoscimento in più, che viene dal più profondo del cuore e che credo che tutti voi condividiate: alle vittime di piazza Fontana e alle loro famiglie. - ha detto Sala -. I riconoscimenti ufficiali sono stati tanti in questi decenni e hanno accompagnato una reazione ferma e civile della città fin dal giorno dei funerali".