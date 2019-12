Sparatoria base Usa: Nyt,'ha agito solo'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 7 DIC - Mohammed Saeed Al Shamrani, l'ufficiale dell'aviazione saudita che ha ucciso tre persone nella base aeronavale di Pensacola, in Florida, dove si stava addestrando, non ha alcun legame con gruppi terroristici e sembra aver agito da solo: lo scrive il New York Times, citando le prime valutazioni dell'intelligence Usa. Il quotidiano segnala che l'uomo entrò negli Usa nel 2018 ma ad un certo punto tornò in Arabia Saudita e quindi rientrò negli Stati Uniti lo scorso febbraio.