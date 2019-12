Sei sauditi sono stati arrestati per essere interrogati in relazione alla sparatoria avvenuta nella base aeronavale di Pensacola, in Florida, dove un ufficiale saudita ha sparato e ucciso tre persone prima di essere ucciso a sua volta. Lo riferisce il New York Time. In base a quanto scrive il quotidiano, tre dei sei fermati avrebbe filmato la sparatoria, ha riferito una persona informata sulle fasi iniziali dell’inchiesta.

