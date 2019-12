Truffe: contributi Inps, 458 denunciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - SAN LUCA (REGGIO CALABRIA), 7 DIC - I carabinieri di San Luca hanno denunciato in stato di libertà 458 persone, tra cui 12 imprenditori agricoli, alla Procura della Repubblica di Locri con l'accusa di truffa. Dalle indagini, condotte tra febbraio del 2017 e lo scorso novembre, è emerso un presunto danno erariale per quasi sei milioni di euro a causa di fittizi rapporti di lavoro nel settore agricolo e la conseguente erogazione da parte dell'Inps in favore dei falsi braccianti di contributi previdenziali ed assistenziali cui, in realtà, non avevano diritto. E' risultato, inoltre che una parte delle persone coinvolte nell'indagine appartengono a famiglie legate alla criminalità organizzata della Locride. Le persone coinvolte nell'indagine sono accusate a vario titolo, oltre che di truffa aggravata, di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e falsità in scrittura privata. Le somme illegalmente percepite dall'Inps hanno riguardato indennità relative a malattia, disoccupazione e maternità.