Albergo a Ridanna,nessuna intossicazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 8 DIC - "Non è un'intossicazione alimentare la problematica che ha colpito alcuni degli ospiti dell'hotel". E' quanto afferma la stessa struttura ricettiva della Val Ridanna, in Alto Adige, citando il bollettino medico secondo il quale il problema che si è verificato ieri è stato causato da "un virus intestinale che si trasmette per contatto". Il virus è partito da alcuni ospiti che soggiornavano nell'albergo da 4 giorni, sottolineano ancora i medici secondo quanto riferisce l'hotel, "ed è stato subito isolato in modo tempestivo. L'hotel ha adottato tutte le precauzioni igienico-sanitarie straordinarie previste da protocollo in questi casi". Interventi "tempestivi che hanno permesso di arginare e risolvere la problematica". Da stamattina, conclude l'albergo in val Ridanna, "non si sono più verificati nuovi casi".