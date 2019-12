Francia: scioperi e manifestazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 8 DIC - Stasera, vigilia della settimana più difficile dello scontro sociale sulla riforma delle pensioni, il presidente Emmanuel Macron riunirà all'Eliseo tutti i ministri del governo coinvolti dal progetto. Da domani la temperatura nel paese salirà, i sindacati hanno chiamato i lavoratori ad astensioni e blocchi ancora più duri, soprattutto nei trasporti, in vista degli annunci del governo. La mobilitazione nelle piazze, cominciata giovedì con un successo (1 milione di partecipanti), prevede un nuovo appuntamento con cortei in tutto il paese martedì, il giorno prima degli annunci del governo. I sindacati ribadiscono di essere pronti ad andare in fondo, investendo con il loro movimento l'intero periodo delle feste. In giornata si susseguono nella sede del governo, palazzo Matignon, incontri di responsabili di dicasteri con il premier Edouard Philippe. Annunciati la ministra della Solidarietà, Agnès Buzyn, il responsabile delle Pensioni, Jean-Paul Delevoye, e dei Trasporti, Jean-Baptiste Djebbari.