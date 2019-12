Incendio in mercato New Delhi, 43 morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW DELHI, 8 DIC - Sono salite a 43 le vittime dell'incendio scoppiato in un affollato mercato di New Delhi. Lo riferisce la polizia precisando che altre 16 persone sono state ricoverate in ospedale e si trovano in condizioni stabili. Le operazioni di soccorso sono state ultimate e circa 60 persone, incluse le vittime, sono state portate fuori dall'edificio che ospitava il mercato. I vigili del fuoco sono stati costretti a spegnere le fiamme da una distanza di 100 metri poiché l'incendio era scoppiato in un in un corridoio del mercato troppo stretto per l'accesso dei veicoli. Le cause non sono state ancora chiarite ma la polizia sta indagando su uno dei tanti negozietti che affollano la struttura.