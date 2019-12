Ministro India,ottimi rapporti con Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 8 DIC - I rapporti con l'Italia "sono ottimi" e "vogliamo implementare ulteriormente le nostre relazioni". E' quanto ha sottolineato il ministro degli Eteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, incontrando a Roma alcuni giornalisti a margine dei Med Dialogues. Il capo della diplomazia indiana, che ieri pomeriggio ha incontrato anche il responsabile della Farnesina, Luigi Di Maio, ha spiegato nella sua visita a Roma ha incontrato anche diversi parlamentari: "Vogliamo collaborare con l'Italia in campi quali le tecnologie e le rinnovabili, settori in cui il Paese può aiutarci con le sue capacità e know how. Ma anche nel turismo che può fare la differenza".