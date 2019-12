© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 8 DIC - Il presidente iraniano Hassan Rohani ha presentato oggi in parlamento quella che ha definito la "finanziaria della resistenza" contro le sanzioni imposte dagli Stati Uniti. "Il prossimo anno, come quello in corso, la nostra manovra sarà una manovra di resistenza e perseveranza contro le sanzioni", ha dichiarato Rohani ai parlamentari secondo quanto riportato dalla radio statale.