De Raho, senza contante niente mafie

(ANSA) - NAPOLI, 9 DIC - "Eliminare del tutto il denaro contante sarebbe la soluzione migliore per eliminare le mafie. In tanti Paesi del mondo anche il giornale si paga con la carta di credito e si tracciano tutti i pagamenti". Lo ha detto il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho al corso di economia all'Università Federico II di Napoli. "Mi chiedo perché non si interviene sulla legislazione tributaria prevedendo che tutte le spese si debbano inserire nella dichiarazioni di redditi e perché l'imposta non si paga sul reddito conservato anziché sul reddito speso. Questo consentirebbe di controllare tutti i pagamenti. Evidentemente non si vuole eliminare l'evasione, una parte degli italiani pensa che si deve consentire l'evasione come forma di arricchimento per una parte della popolazione. Combattere l'evasione sarebbe anche lo strumento per combattere la criminalità organizzata".