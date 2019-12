Un vigile del fuoco di 49 anni è rimasto ucciso ad Augusta (in Baviera) venerdì scorso in una rissa, e dagli sviluppi delle indagini emerge che anche un giovane italiano sia coinvolto nella vicenda. E’ scattato infatti un mandato di arresto per 7 ragazzi, tra cui un 17enne, Alessio L., di origine italiana. La vittima stava tornando insieme a sua moglie in compagnia di un’altra coppia da un mercatino di Natale intorno alle 22.30, quando ha incontrato la banda.



