Governo, Conte: verifica a gennaio, avanti fino al 2023

Approvata la manovra, si aprirà la verifica di governo che è 'necessarià e dovrà indicare 'un cronoprogramma fino al 2023', dice il premier Conte che apre alla richiesta del Pd di una 'nuova agenda 2020'. Intanto, sulla manovra si annunciano solo due letture in Parlamento come è successo tre volte in passato. 'intollerabili tempi troppo strettì, dice Fico, mentre la Casellati chiede che il governo 'rispetti la centralità delle Camerè e la Lega parla di 'rischio di esercizio provvisoriò. Affondo del presidente Mattarella sull'evasione fiscale 'indecente, che sfrutta chi paga. Se scomparisse, le possibilità di aumentare pensioni e stipendi, sarebbero di molto aumentatè.

RISOLUZIONE SUL MES, LE CONDIZIONI DELLA MAGGIORANZA

'CORREGGERE CRITICITA' E COINVOLGIMENTO IL PARLAMENTO'

La maggioranza impegna il governo ad 'assicurare l’equilibrio complessivo dei diversi elementi al centro del processo di riforma dell’Unione economica e monetarià, si legge nella bozza della risoluzione di maggioranza sul Mes. Nel testo si prevede 'il pieno coinvolgimento del Parlamento in una eventuale richiesta di attivazione del fondò. La maggioranza chiede di escludere 'in ogni caso interventi di carattere restrittivo sulla dotazione di titoli sovrani da parte di banche e istituti finanziarì.

SINDACATI IN PIAZZA SU MITTAL, 'RIEMPIREMO ROMA'

ALITALIA, ATTESA PER IL SUPERCOMMISSARIO AL MISE

Sindacati in piazza domani per lo sciopero per l’Ilva e lo scontro con Mittal. 'Riempiremo Romà, promette Landini che dice sì 'alla presenza dello Statò. 'Il negoziato è solo all’inizio, propongo l’ingresso di una partecipata pubblicà, dice Conte. Intanto, parere favorevole dei pm di Taranto alla richiesta di proroga presentata dai commissari sull'uso dell’Altoforno 2. Sul fronte Alitalia, 'se pensassi che non avesse speranze e che sarà sempre un malato terminale, sarei il primo a staccare la spinà, dice il ministro dello Sviluppo Patuanelli al Financial Times. Attesa per l’incontro al Mise con il supercommissario Leogrande.

RUSSIA STANGATA PER IL DOPING, STOP DI 4 ANNI E NIENTE GIOCHI

'DATI MANIPOLATI'. IRA DI MOSCA, 'LA DECISIONE VA IMPUGNATA'

L'Agenzia mondiale antidoping bandisce la Russia dai principali tornei sportivi internazionali, tra cui Olimpiadi e Campionati del mondo, per 4 anni. Il comitato esecutivo della Wada ha preso la decisione dopo aver concluso che Mosca ha manomesso i dati di laboratorio con prove false e eliminando i file collegati a test antidoping positivi che avrebbero potuto aiutare a identificare i dopati. Ira di Mosca: 'La decisione va impugnatà.

TERREMOTO NEL MUGELLO, DECINE DI SCOSSE, LA GENTE IN STRADA

EVACUATI EDIFICI NELLA ZONA ROSSA E 236 PERSONE A BARBERINO

Pochi danni ma molta paura con la gente in strada, scuole chiuse, edifici lesionati e ritardi anche di 4 ore per i treni. Sono le conseguenze del terremoto che ha colpito stanotte la zona del Mugello con 113 scosse, la più forte di magnitudo 4.5 registrata dall’Ingv alle 4.37. Il Comune di Barberino ha disposto l’evacuazione di alcuni edifici, tra negozi e case.con 236 abitanti fuori di casa, e interdetto l’accesso a una decina di vie nella 'zona rossà del centro storico.

LA FINLANDIA AVRA' LA PREMIER PIU' GIOVANE DEL MONDO

SANNA MARIN, 34 ANNI, E’ STATA CRESCIUTA DA DUE MADRI

Ha appena 34 anni Sanna Marin, astro nascente del Partito Social Democratico finlandese e ministro dei Trasporti uscente, che sarà la premier più giovane del mondo strappando così il primato al 35enne capo di governo ucraino Oleksiy Honcharuk. Marin, nata e cresciuta ad Helsinki da due mamme, classe 1985, ha ottenuto la fiducia per un pugno di voti.

GRETA ALLA COP25, 'LE EMERGENZE STANNO GIA' COLPENDO'

L’ATTIVISTA SVEDESE ALLA CONFERENZA DELL’ONU DI MADRID

'Le emergenze climatiche non sono qualcosa che avranno un impatto sul futuro, hanno già effetto sulle persone che vivono oggì. Lo ha affermato Greta Thunberg aprendo la conferenza stampa organizzata da Fridays for Future durante la Cop 25 a Madrid. 'Abbiamo il dovere di usare l’attenzione dei media per la nostra piattaforma e per far sentire la nostra vocè.

NUOVA ZELANDA, IL VULCANO IN ERUZIONE FA STRAGE DI TURISTI

ALMENO 5 I MORTI A WHITE ISLAND, MA CI SONO MOLTO DISPERSI

Almeno 5 morti e molti dispersi per l’eruzione del vulcano Waakari nella piccola White Island in Nuova Zelanda. 'Non ci sono segni di vità sull'isola, ha riferito la polizia neozelandese, aggiungendo di ritenere che le persone che potevano essere recuperate ancora in vita sono già state tratte in salvo mentre si lavora per stabilire il numero esatto delle vittime.