Israele:2 marzo probabili terze elezioni

(ANSAmed) - TEL AVIV, 9 DIC - Israele andrà al voto il prossimo lunedì 2 marzo, se la Knesset si scioglierà mercoledì prossimo. Lo hanno deciso - secondo Haaretz - il premier Benyamin Netanyahu e il suo rivale centrista, Benny Gantz, in un accordo raggiunto tra il Likud e Blu-Bianco. Se così fosse, al contrario delle altre elezioni che si sono svolte di martedì, questa volta si voterà di lunedì. La Knesset - in base alla legge - ha tempo fino a mercoledì, dopo il fallimento di Netanyahu e Gantz nel formare una maggioranza di governo, per esprimere un parlamentare qualsiasi che abbia il sostegno di almeno 61 suo colleghi su 120. Ma a questo punto - secondo molteplici fonti - sembra altamente improbabile che avvenga.