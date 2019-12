Maxi rogo in Sardegna: c'è un indagato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ORISTANO, 9 DIC - E' stato appiccato volontariamente l'incendio che il 22 e il 23 ottobre scorsi ha devastato 73 ettari di pineta, macchia mediterranea e vegetazione palustre nel comune di Arborea, minacciando da vicino le strutture dell'Horse Country, con l'evacuazione di circa 200 turisti. Lo hanno accertato gli investigatori della stazione del Corpo forestale di Marrubiu dopo 40 giorni di indagini e accertamenti. Il responsabile è stato denunciato alla Procura di Oristano per il reato di incendio doloso boschivo: rischia una pena da quattro a dieci anni di carcere. Le prove a suo carico sarebbero schiaccianti. "Il fatto criminale appare essere stato compiuto di proposito - spiega l'Ispettorato diretto da Tiziana Pinna - complice una giornata di fortissimo scirocco che, secondo i piani dell'autore, avrebbe assecondato i suoi scopi. Il risultato è che oltre ad aver distrutto la vegetazione in una zona di particolare pregio ambientale, sono state messe in grave pericolo strutture ricettive, case e soccorritori".