Miss Sudafrica vince Miss Universo 2019

(ANSA) - ROMA, 9 DIC - Miss Sudafrica, Zozibini Tunzi, è stata incoronata Miss Universo 2019. Lo riportano media locali. Miss Puerto Rico, Madison Anderson, e Miss Mexico, Sofia Aragón, si sono classificate al secondo posto. Come si legge nella sua biografia online, Tunzi è una nota attivista "impegnata nella lotta contro la violenza di genere. Ha dedicato la sua campagna sui social media a cambiare la narrativa sugli stereotipi di genere. È orgogliosa sostenitrice della bellezza naturale e incoraggia le donne ad amarsi così come sono". Durante le fasi del concorso, la futura Miss Universo 2019 ha affermato che la cosa più importante che le ragazze hanno bisogno di imparare è la leadership: "Si tratta di qualcosa che è mancato alle ragazze e alle donne per molto tempo, e non perché non la vogliamo, ma per quello che la società ha deciso che le donne devono essere. Io penso che siamo gli esseri più potenti del mondo", ha detto Tunzi, originaria di Tsolo, cittadina della provincia del Capo Orientale.