Municipio, poche bancarelle a P.Navona

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - "Purtroppo piazza Navona ad oggi è quasi deserta, sia in termini di cittadini sia in termini di bancarelle. Sembra che il motivo per cui tanti operatori si siano fatti indietro sono i costi del piano sicurezza a loro carico. Il Campidoglio è riuscito a prendersi la competenza sulla piazza e ad ammazzare la festa della Befana. A questa punto sarebbe stato meglio annullarla e liberare la piazza durante le feste, seguendo l'idea delle soprintendenze". Lo afferma la presidente del municipio I di Roma Sabrina Alfonsi in merito alla festa della Befana a piazza Navona.