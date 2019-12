Putin soddisfatto dai risultati vertice

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 9 DIC - Vladimir Putin si dice "soddisfatto" dei risultati del summit del formato Normandia a Parigi. Lo riporta la Tass. Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di essere soddisfatto dei risultati degli incontri avuti in giornata a Parigi, compreso il vertice a quattro con Angela Merkel, Emmanuel Macron e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha dichiarato ai giornalisti in risposta a una domanda che gli è stata posta dopo l'incontro con Zelensky. In risposta alla domanda, in inglese, Putin ha sottolineato: "Sì, sono soddisfatto" ("Yes, I'm happy").