Scontro bus-camion, conducenti indagati

(ANSA) - MILANO, 9 DIC - La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale aggravato e lesioni colpose i conducenti del filobus e del camion dei rifiuti coinvolti nello scontro di sabato mattina nel quale sono rimaste coinvolte in totale 18 persone, tra cui una donna di 49 anni che è morta ieri in ospedale. Le iscrizioni sono atti a garanzia per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il pm Rosario Stagnaro ha dato oggi una delega alla Polizia locale per le indagini.