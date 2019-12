Morta la donna che era in coma dopo lo scontro a Milano tra un filobus dell’Atm e un camion per la raccolta rifiuti dell’Amsa in cui sono rimaste ferite altre 11 persone. Dalle indagini emerge che sarebbe stato il filobus dell’Atm a non rispettare il semaforo rosso e a causare l’incidente. L’azienda fa sapere che ha aperto un’indagine interna ed è pronta a prendere 'tutti gli opportuni provvedimentì.