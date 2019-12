Erutta vulcano in Nuova Zelanda: almeno 5 morti, turisti dispersi - Video

Sono almeno 5 i morti per l'eruzione del vulcano Waakari nella piccola White Island in Nuova Zelanda. Lo rende noto la polizia locale, aggiungendo che i dispersi potrebbero essere decine.

Oltre alle 5 vittime «di diverse nazionalità», 18 persone sono state portate via dall’isola, ha precisato il vicecommissario John Tims citato dal New Zealand Herald, aggiungendo tuttavia di non sapere quante persone ci siano ancora su White Island, nè quali siano le loro condizioni.

Non sono possibili al momento comunicazioni con l’isola e i soccorritori non possono tornarci perchè la situazione è «instabile» e «insicura», ha aggiunto Tims.

Un gruppo di turisti proveniva dalla nave da crociera Ovation of the Seas della Royal Caribbean, ha fatto sapere il vicecommissario senza tuttavia poterne confermare la nazionalità.

