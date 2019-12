© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 10 DIC - Dalle indagini alla Camera su Donald Trump sono emerse "prove schiaccianti e incontestabili, non ci ha lasciato altra scelta": lo ha detto il presidente della commissione intelligence Adam Schiff che ha coordinato le indagini dei dem. "Ha cercato aiuto dal'Ucraina per i suoi interessi personali, essere rieletto, e non per il bene del Paese. E la sua cattiva condotta continua ancora in questi giorni", ha aggiunto Schiff.