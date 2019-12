© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BUENOS AIRES, 10 DIC - Alberto Fernández ha giurato oggi a Buenos Aires nella sede del Parlamento di "far osservare la Costituzione" diventando così il settimo presidente democratico dalla fine della dittatura nel 1983 per il periodo 2020-2023. Dopo di lui ha prestato giuramento come vicepresidente anche Cristina Fernández de Kirchner. Il nuovo capo dello Stato subentra all'uscente Mauricio Macri.