Fico, politica dei like non è credibile

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - "La rete ha una potenzialità straordinaria. E per questo è un mezzo che deve essere impiegato con grande responsabilità. Perché ricercare il consenso non può tradursi unicamente in un'ansia propagandistica che può disinformare e confondere. Anzi, svilisce proprio lo strumento del social che invece può essere molto valido per la diffusione di informazioni, opinioni, progetti". Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico al Socialcom 2019. "Trasformare ogni commento in slogan vuoti, assecondare la sola logica di accumulo di like, mettere in secondo piano ciò che è vero rispetto a ciò che è utile: sono atteggiamenti che porteranno alla perdita totale di credibilità di chi li compie. È una questione di tempo. Seguendo questo tracciato non sarà solamente il singolo politico a perdere credibilità. Sarà tutta la politica. E a seguire le istituzioni. E se la politica perde forza, autorevolezza e credibilità - ammonisce - sarà sempre meno capace di ascoltare e dare risposte. E così risolvere i problemi".