Giochi luce su facciata della Farnesina

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Si chiama 'Farnesina digital art experience' lo spettacolo di videomapping organizzato per il 14 dicembre che avrà come sfondo e tema la facciata del Palazzo della Farnesina. Sull'austero edificio che ospita il ministero degli Affari Esteri, giovani ma già affermati artisti proietteranno giochi di luce e video, in modo da ottenere un sorprendente effetto di movimento sulle superfici interessate, ridisegnando la facciata del Ministero degli Esteri in un modo del tutto nuovo e straordinario. Il palazzo che rispecchia i canoni del Monumentalismo o Neoclassicismo semplificato, con le sue geometrie razionali e con richiami neoclassici, dalla simmetria al bianco marmoreo del travertino, con una facciata lunga 169 metri e alta 51 metri, che da sola copre una superficie di 120.000 metri quadri, diventerà subito dopo il tramonto un palcoscenico ideale per i giochi di luce.