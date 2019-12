Impeachment: Trump, caccia alle streghe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 10 DIC - "Caccia alle streghe", accuse "ridicole": Donald Trump risponde su Twitter all'annuncio dei due articoli di impeachment che i dem presenteranno alla Camera. Il presidente nega di aver fatto pressioni sull'Ucraina, affermando che il presidente della commissione giustizia della Camera Jerrold "Nadler e i dem lo sanno ma si rifiutano di riconoscerlo". E attaccando anche il presidente della commissione intelligence Adam Schiff, accusato dal tycoon di aver riportato in modo "fraudolento" le parole di Trump nella trascrizione della sua telefonata al presidente ucraino. "Prima o poi dovrà rispondere di questo!", ammonisce. Infine il tycoon, invitando a leggere la stessa trascrizione, sostiene di aver sollecitato le indagini sui Biden non a suo favore ma per gli Usa.