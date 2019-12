Iraq: migliaia di manifestanti a Baghdad

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BEIRUT, 10 DIC - Migliaia di manifestanti stanno affluendo oggi a Baghdad verso piazza Tahrir e sui ponti che collegano la piazza, simbolo della mobilitazione popolare in corso dal 1 ottobre, alla parte occidentale della città. Lo riferiscono fonti locali e media iracheni, affermando che gli attivisti hanno convocato per oggi pomeriggio un assembramento di massa "senza precedenti" a Baghdad. Media panarabi riferiscono del tentativo di decine di migliaia di manifestanti provenienti dalle regioni meridionali del paese, epicentro della rivolta anti-governativa, di raggiungere la capitale e piazza Tahrir. Le forze di sicurezza e l'esercito sono dispiegate in maniera massiccia a Baghdad e nelle altre città teatro delle proteste. Dal 1 ottobre a oggi più circa 450 persone, per lo più attivisti e manifestanti, sono stati uccisi dalla repressione governativa e di non meglio precisati uomini armati lealisti.