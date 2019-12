Manovra, salta la cedolare sui negozi

Conte prepara l’informativa al Parlamento sul fondo salva-Stati. Alta tensione nella maggioranza sulla risoluzione per i dubbi del M5s. Nel testo sarebbe confermata la logica della riforma, ma da adottare in maniera 'progressivà e comunque con il 'coinvolgimento del Parlamentò. Va avanti a singhiozzo l’esame della legge di Bilancio in commissione al Senato. Salta la cedolare secca sugli affitti dei negozi, previsto un 'premiò del 10% oltre al rimborso per le vittime delle 'bollette pazzè, sale al 40% la quota rosa nelle società quotate, 12 milioni in più in 3 anni contro la violenza sulle donne.



INCHIESTA SUI FONDI DELLA LEGA, INDAGATO ASSESSORE LOMBARDO

PERQUISIZIONI PER GALLI, E’ ACCUSATO A GENOVA DI RICICLAGGIO

Perquisizioni della Finanza nell’inchiesta sui 49 milioni confiscati alla Lega. Indagato dai pm di Genova l’assessore della Lombardia Stefano Bruno Galli: l’accusa è di riciclaggio come presidente dell’Associazione Maroni Presidente. La Gdf avrebbe accertato che circa 450mila euro sarebbero transitati da Banca Aletti all’Associazione Maroni presidente e da questa su alcuni conti riconducibili alla Lega.

MORTO DAVIDE VANNONI, INVENTO' LA TRUFFA DEL METODO STAMINA

E’ STATO AL CENTRO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER LA TERAPIA

E' morto Davide Vannoni, 53 anni, padre della controversa terapia Stamina. Malato da tempo, era ricoverato in ospedale. Il 'gurù di Stamina, metodo che prevedeva l’utilizzo di cellule staminali per trattare patologie neurodegenerative, era stato coinvolto in diversi procedimenti giudiziari.

'L'ODIO NON HA FUTURO', IL CORTEO DEI SINDACI PER LA SEGRE

IN 600 SFILANO NEL CENTRO DI MILANO E CANTANO 'BELLA CIAO'

Corteo di solidarietà a Milano nei confronti della senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta all’Olocausto e oggi sotto scorta per le ripetute minacce antisemite. Alla manifestazione, promossa da Beppe Sala, partecipano circa 600 sindaci in fascia tricolore con lo striscione: «L'odio non ha futuro», titolo dell’evento. Tra gli altri in prima fila anche il responsabile enti locali della Lega, Stefano Locatelli, sindaco di Chiuduno nel bergamasco. Il corteo ha intonato 'Bella Ciaò. Applausi per la senatrice presente.

I SINDACATI IN PIAZZA, 'LOTTA DA MITTAL A ALITALIA'

FERMI GLI STABILIMENTI EX ILVA, DA CONTE PER IL SUD

Cgil, Cisl e Uil in piazza a Roma per la prima delle tre iniziative indette unitariamente per la «settimana di mobilitazione per il lavoro» sulle vertenze Alitalia ed ex Ilva. 'La bussola è rimettere al centro il lavoro e le persone che lavoranò è il messaggio del leader Cgil Landini all’indirizzo del governo. 'Non vogliamo lasciare per terra nessun lavoratore e nessuna lavoratrice. Avanti con la mobilitazione finchè non avremo risposte, dice la segretaria Cisl Furlan. In sciopero le tute blu di ArcelorMIttal, fermi tutti gli stabilimenti.

LE SARDINE SCIVOLANO SU CASAPOUND, POI NO ALLA PIAZZA INSIEME

TENSIONE NEL MOVIMENTO A ROMA NELLA SETTIMANA DI SAN GIOVANNI

Le Sardine scivolano su Casapound nella settimana che porta alla manifestazione di San Giovanni a Roma. 'Ci invitano in piazza? Ci andiamo, ma non canteremo Bella Ciaò, risponde su twitter, Simone Di Stefano a Stephen Ogongo, leader delle Sardine romane che aveva aperto la manifestazione anche all’estrema destra. Ma il movimento su Facebook chiarisce: 'Nessuna apertura a CasaPound, nè a Forza Nuova. Nè ora nè maì.

ABUSO DI POTERE E OSTRUZIONE LE ACCUSE DEI DEM CONTRO TRUMP

L’IRA DEL PRESIDENTE USA PER L’IMPEACHMENT: 'E' UNA FOLLIA'

Abuso di potere e ostruzione del Congresso sono i due «articoli" che saranno messi al voto per l’impeachment del presidente Trump. E i democratici vanno all’attacco: di «prove schiaccianti e incontestabili» parla il presidente della commissione intelligence Adam Schiff mentre la speaker della Camera Nancy Pelosi considera Trump una 'continua minaccia per la democrazià degli Stati Uniti. L’ira del tycoon su Twitter: 'Una pura e semplice follia politicà.

PIRATA DELLA STRADA INVESTE UN BIMBO DI 2 ANNI, E’ IN COMA

ERA NEL PASSEGGINO, E’ STATO SBALZATO A 5 METRI DI DISTANZA

E' in coma a causa di un forte trauma cranico il bimbo di due anni investito a Coccaglio, nel Bresciano, da un’auto che non si è fermata. Il piccolo era nel passeggino spinto dalla mamma ed è stato sbalzato a cinque metri di distanza. E’ ricoverato a Bergamo. Le forze dell’ordine stanno cercando il pirata della strada.