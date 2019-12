Mattarella, tutelare Diritti dell'Uomo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - "Proteggere, tutelare e promuovere tale patrimonio significa non solo preservare noi stessi e le nostre libertà, ma soprattutto assicurare un avvenire di pace, sicurezza e sviluppo alle nuove generazioni. Ai giovani, in particolare, è dedicata la celebrazione della Giornata dei Diritti Umani di quest'anno". Lo scrive il Presidente della Repubblica in un messaggio per l'anniversario della dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo da parte dell'assemblea Onu che "riconosceva a ciascun essere umano" diritti e libertà fondamentali.