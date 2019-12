© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - "ISTAT: La produzione industriale in Italia cala del 2.4% in un anno. È un pessimo segnale, figlio di scelte come reddito di cittadinanza e quota 100. Nel 2020 faremo di tutto per invertire la rotta cominciando con il piano #ItaliaShock #ItaliaViva". Cosi Matteo Renzi su Twitter.