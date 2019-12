Sisma Mugello, scuole chiuse a Barberino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BARBERINO DI MUGELLO (FIRENZE), 10 DIC - Le scuole di ogni ordine e grado nei comuni di Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero e Vicchio saranno regolarmente aperte dopo le chiusure decise per il terremoto. Solo le scuole di Barberino di Mugello, il più colpito rimangono chiuse. In una nota, il Comune di Barberino spiega che a causa della "situazione di emergenza che vede alcune aree ancora non accessibili, il palazzo comunale inagibile e alcuni plessi scolastici utilizzati anche come punti di accoglienza per i cittadini che non possono ancora rientrare nelle proprie abitazioni", "le scuole di tutto il territorio comunale di ogni ordine e grado, pubbliche e private, compresi gli asili nido, rimarranno chiuse fino a venerdì 13 dicembre compreso".