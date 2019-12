Sparatoria a Jersey City, sei morti

NEW YORK Ci sono stati diversi morti in una sparatoria avvenuta in un negozio in New Jersey. Tra le vittime, anche un poliziotto. Lo hanno reso le autorità durante una conferenza stampa, secondo cui non si tratterebbe di terrorismo. Tra le vittime, anche i due sospetti aggressori, secondo Fox News, che riferisce anche di un terzo uomo in fuga. Si tratterebbe di un afro-americano. Sarebbe di almeno sei morti il bilancio complessivo: due sospetti aggressori, tre civili,e un poliziotto. Si contano anche tre feriti, tra cui un altro agente, ma non in pericolo di vita. La sparatoria è iniziata nell’ambito di un’operazione di polizia.

