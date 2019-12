Afghanistan, bomba contro militari Usa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - KABUL, 11 DIC - Un convoglio militare americano in Afghanistan è stato preso di mira da un'autobomba vicino alla principale base aerea americana di Bagram, a nord della capitale Kabul. Non si hanno al momento notizie di vittime. Il generale Mahfooz Walizada, comandante della polizia della provincia settentrionale di Parwan, dove si è verificato l'attacco, afferma che l'esplosione ha distrutto diverse case e si aspetta che ci siano vittime ma non è ancora riuscito a confermarle.