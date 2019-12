Dl sisma,Ceriscioli,fortissima delusione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ANCONA, 11 DIC - "Il decreto Sisma approvato oggi dal Senato è lo stesso testo di quello uscito dalla Camera. Quindi - dice il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli - c'è una grandissima delusione sotto questo profilo. Non smetteremo di lottare perché venga recepito il principio della semplificazione. Allo stato attuale useremo tutti gli strumenti che ci sono a disposizione, ma questi non avranno la possibilità di accorciare in maniera drastica e significativa i tempi procedurali, che significano lavoro, ricostruzione e garanzia per le famiglie del nostro territorio. Questa per noi è una cosa troppo importante".