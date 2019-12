Due studenti su 5 senza albero e presepe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - In Italia il Natale si fa sempre più multiculturale: due studenti su 5, infatti, non avranno né albero né presepe in classe. Lo rileva un sondaggio di Skuola.net su come stanno entrando le scuole italiane nel clima natalizio. Il rispetto delle religioni altrui è il motivo della mancanza dei principale simboli della festa cristiana: l'opzione più scelta per abbellire aule e corridoi prevede solo addobbi e ghirlande. E per 1 studente su 5 nel programma delle celebrazioni anche eventi 'laici', per non mettere in difficoltà i ragazzi di culture diverse. Ammesso che si festeggi.