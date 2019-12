© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 11 DIC - Nuovo schiaffo per Donald Trump: un giudice federale del Texas ha proibito l'amministrazione Usa di usare i fondi dirottati dal Pentagono (3,6 milioni) per costruire il muro al confine col Messico. La decisione arriva in una causa intentata dalla contea di El Paso e dall'associazione 'Border Network for Human Rights', secondo cui il presidente ha abusato della sua autorità nel dichiarare l'emergenza nazionale per ottenere i fondi.