(ANSA) - MADRID, 11 DIC - Greta Thunberg ha confessato di essere "un po' sorpresa" di essere stata nominata persona dell'anno da Time. La sedicenne svedese ha detto inoltre di voler dedicare il riconoscimento a tutti i giovani attivisti e ha annunciato che a Natale trascorrerà un po' di tempo con la sua famiglia. "Se non ti prendi delle pause, non sei in grado di andare avanti", ha detto lasciando la conferenza di Madrid.