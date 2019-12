Greta Thunberg 'Persona dell'Anno' di Time del 2019

La teenager svedese Greta Thunberg è la "Persona dell’Anno" di Time. La sedicenne ha conquistato la copertina che dal 1927 ogni dicembre il magazine americano attribuisce alla persona che, nel bene o nel male, ha segnato l’anno che sta per concludersi. Greta ha battuto il presidente Donald Trump, la speaker della Camera Nancy Pelosi, la "talpa" che ha messo in moto la procedura per l’impeachment contro il presidente e i manifestanti di Hong Kong. Greta, che oggi ha parlato alla Cop 25 di Madrid, è la più giovane Persona dell’Anno di Time.



