Mes,Conte: a Senato prudente,ma non temo

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - "Non sono preoccupato. Con la massima prudenza e il massimo rispetto delle prerogative del Parlamento ma non sono preoccupato". Lo dice il premier Giuseppe Conte a chi gli chiede, mentre entra a Palazzo Madama, se è preoccupato dei numeri al Senato sulla risoluzione di maggioranza sul Mes. Dopo il voto favorevole alla Camera, stamani, il presidente del Consiglio è stato a pranzo al Quirinale con il capo dello Stato Sergio Mattarella, come di consueto alla vigilia di un vertice europeo. Domani e dopodomani Conte sarà infatti a Bruxelles.