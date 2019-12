© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - "L'Italia non ha nulla da temere anche perché il suo debito è pienamente sostenibile, come dimostrano le valutazioni delle principali istituzioni internazionali, inclusa la Commissione, e come confermano i mercati". Così il premier Giuseppe Conte riferendo sul Mes alla Camera.