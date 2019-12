Neve su monti Abruzzo,-10 Piani di Pezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - L'AQUILA, 11 DIC - E' arrivata copiosa la neve sulle montagne abruzzesi, anche se non ancora in quantità tale da consentire l'apertura delle piste in tutti i comprensori sciistici. Sul Gran Sasso, a Campo Imperatore, questa mattina cielo sereno, temperatura -6 gradi, vento forte, in funzione la funivia che da Fonte Cerreto conduce a quota 2.200; al momento la scarsità del manto nevoso non consente l'apertura delle piste. Le temperature minime più basse sono state registrate dalle stazioni meteo dell'associazione 'Aq Caput Frigoris' (https://www.caputfrigoris.it ) in località Piani di Pezza, nel territorio del Comune di Rocca di Mezzo (L'Aquila), -10.1°C alle 8:05, e sul Monte Genzana, -7,3 gradi.