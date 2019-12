Nevicate in Sila, mezzi Anas al lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - COSENZA, 11 DIC - Si stanno registrando nevicate intense nella Sila cosentina, con precipitazioni più intense, in particolare, a San Giovanni in Fiore, Colosimi ed Acri. Il personale ed i mezzi dell'Anas sono al lavoro per garantire la transitabilità delle strade. L'impegno maggiore dell'azienda delle strade statali, che sta utilizzando dieci mezzi, tra cui spargisale, turbine e spazzaneve e 11 operatori, é concentrato sulla 107 Silana-Crotonese, la 660 "di Acri" e la 177 "Silana di Rossano", dove si registrano accumuli di diversi centimetri del manto nevoso. Il traffico, al momento, risulta regolare su tutte le strade e non si registrano particolari disagi.