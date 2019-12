P.Fontana,Fico: verità non può attendere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Sulla strage di Piazza Fontana "la diffusa aspettativa di verità e giustizia non può più essere ulteriormente disattesa". Lo ha detto nell'Aula della Camera il presidente Roberto Fico, aggiungendo che "la democrazia di un Paese ha sempre bisogno, per restare salda, di trasparenza, di verità e di giustizia". Domani cadrà il 50/esimo anniversario dell'eccidio alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, che il 12 dicembre 1969 provocò 17 morti e 88 feriti. "La ricostruzione storica - ha detto Fico - ha ricondotto le responsabilità di quell'evento a gruppi eversivi, mossi dall'intento di promuovere in Italia una svolta autoritaria attraverso una serie di sanguinosi attentati. Ma mezzo secolo non è stato sufficiente per fare pienamente chiarezza anche sul piano giudiziario sui colpevoli di quella strage. Ciò è inaccettabile per le vittime, per i loro familiari, per uno Stato democratico".