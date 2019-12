Investimento su via Casilina, alla periferia di Roma. Dalle prime informazioni, un pedone è stato travolto da un mezzo Ama, l’azienda di raccolta dei rifiuti. Soccorso, è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Anche il conducente del mezzo, un uomo 35anni, è stato portato in ospedale per gli accertamenti di rito sull'assegnazione di alcol e droga. Sul posto per i rilievi la polizia locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA