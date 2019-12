Portavoce Haftar, è l'ora delle armi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - IL CAIRO, 11 DIC - "Il tempo dei colloqui diplomatici è finito e ora è il tempo dei fucili": lo ha detto il portavoce del sedicente Esercito nazionale libico (Lna) di cui Khalifa Haftar è comandante generale in un'intervista ad Al Arabiya sintetizzata sul sito dell'emittente panaraba. Il portavoce, Ahmed al-Mismari, ha ribadito una posizione di chiusura rispetto a negoziati per porre fine alla battaglia per la conquista di Tripoli, già espressa più volte in passato.